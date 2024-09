Halle Berry mostra transformação radical para viver personagem em suspense

A atriz Halle Berry compartilhou no último sábado (28) sua transformação para viver a protagonista do suspense “Não Solte!”, que chega aos cinemas brasileiros em outubro.

Em vídeos e fotos publicados em seu perfil em uma rede social, a norte-americana mostrou as tatuagens e pêlos nas axilas que a maquiagem preparou para a sua personagem. “Mamãe em formação! Um dos personagens mais complexos que tive o prazer de interpretar”, escreveu a vencedora do Oscar na legenda da publicação.

No longa, Berry dá vida a uma mãe que precisa proteger seus filhos “de um mal que assola o mundo“. O único vínculo protetor da família é a sua casa. No entanto, quando um dos filhos da personagem começa a duvidar se o mal é real, os laços que os unem são rompidos, desencadeando uma terrível luta pela sobrevivência.

Com direção de Alexandre Aja e roteiro assinado por Ryan Grassby e Kevin Coughlin, “Não Solte” estreia no Brasil no dia 31 de outubro.

Confira o trailer:

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)