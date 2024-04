'Mufasa: O Rei Leão' tem primeiro trailer oficial divulgado e filha de Beyoncé no elenco; assista

O tão aguardado trailer de "Mufasa: O Rei Leão" foi divulgado na manhã de segunda-feira (29) pela Walt Disney Pictures. O filme será um spin-off da versão live action de "O Rei Leão" (2019). O trailer também traz a confirmação de Blue Ivy Carter, filha de Beyoncé e Jay-Z, no elenco.

No trailer, acompanhamos a jornada de Mufasa (Aaron Pierre) desde sua infância humilde até se tornar o majestoso rei das Terras do Reino. Vemos o jovem leão enfrentando desafios e aprendendo valiosas lições que o transformaram em líder.

Blue Ivy empresta sua voz à Kiara, filhote de Simba e Nala, na história que se passa antes dos eventos do live-action de 2019. Entre as cenas mais emocionantes, Kiara ouve atentamente as histórias sobre seu avô contadas por Rafiki (John Kani).

"Mufasa: O Rei Leão" é dirigido por Barry Jenkins, cineasta responsável por "Moonlight: Sob a Luz do Luar", e conta com músicas originais compostas por Lin-Manuel Miranda, criador dos sucessos "Hamilton" e "Moana". Além de Blue Ivy, o elenco de vozes inclui nomes como Donald Glover como Simba, Beyoncé como Nala, Billy Eichner como Timão e Steph Rogen como Pumba.

O longa tem estreia prevista para o dia 20 de dezembro nos cinemas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)