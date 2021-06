Hadson Nery ganha processo e Nego Di pode pagar até R$ 10 mil em multa

Na briga judicial entre os ex-BBBs Hadson Nery e Nego Di, foi Hadballa quem levou a melhor. O paraense venceu o processo que movia contra o humorista por calúnia e difamação. A sentença foi decidida na quinta-feira (17) e obriga o humorista a deletar de sua conta oficial no Twitter uma publicação onde afirmava que o ex-BBB 20 batia em mulheres. As informações são da coluna de Leo Dias.

“Não faço ninguém rir, mas nunca bati em mulher. Boa noite, machão!”, publicou Nego Di, em 4 de maio deste ano, respondendo a um tuíte de Hadybala.

A juíza do caso deu um prazo de 48 horas, a partir do dia da decisão, para que ele exclua tal publicação de sua rede social. Caso o ex-BBB 21 não cumpra com o ordenado, deverá pagar R$ 500 por dia de atraso. O limite da multa é de R$ 10 mil.

Até a noite desta sexta-feira (18), as publicações de ambos continuava no ar.

Não faço ninguém rir, mas nunca bati em mulher. Boa noite, machão! 😘 https://t.co/sm07TMkZ0u — NEGO DI (@negodioficial) May 5, 2021

Hadballa compartilhou a sentença em seu perfil no Instagram. "As pessoas precisam aprender, que opinião é diferente de acusação e ainda mais mentirosa!!", escreveu.