Gusttavo Lima se manifesta após mulher afirmar que tem uma filha com ele

Gusttavo Lima, 32 anos, rompeu o silêncio e comentou sobre a suposta maternidade de uma jovem de 17 anos. A mãe dela, a farmacêutica Eloá Soares, da cidade de Franca, no interior de São Paulo, afirma que engravidou após ter ficado com o cantor em 2004.

O astro falou do assunto durante um show em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na madrugada de hoje, domingo, 20: "imagina eu agora, com 32 anos de idade, e ontem eu descobri que eu sou pai de uma filha de 17 anos. Tem base? Tem base? Pelo menos assim, ela tá falando que eu sou pai, né? Mas na época eu só tinha 15 anos. E nem dinheiro pra comprar um lanche eu tinha, quem dirá um motel. Cara, vou contar um negócio pra você. Eu ainda desisto disso. Então, vamos beber que está difícil", disse ele.

O vídeo foi publicado pelo perfil "Choquei", no Instagram.

Em entrevista ao site GCN.net.br, Eloá disse, na úiltima quinta-feira, 17, que entrou na Justiça para provar que Gusttavo Lima é o pai da filha dela. Ela afirma que se envolveu com ele em uma escola de música, em Franca. "Um tempo depois, ele me ligou e a gente se encontrou. Na época, ele dirigia e disse que tinha um ano a mais que eu, mais depois descobri que era mais novo. Foi quando eu fiquei grávida", afirmou.

Gusttavo Lima teria retomado o casamento com a modelo Andressa Suita, com quem tem dois filhos.