Gustavo Rocha e Matheus Mazzafera se pronunciam após fala racista em vídeo

As falas de Gustavo Rocha e Matheus Mazzafera tiveram uma repercussão negativa no Twitter nesta segunda-feira (16). Os internautas recuperaram um diálogo postado duas semanas atrás, no canal do youtube de Matheus, em que ele e Gustavo confessaram sentir atração por caras do estilo "maloca", mas a preferência não se repete quando o assunto é relacionamento sério.

Usuários apontaram racismo no trecho que viralizou e atingiu a lista de assuntos mais comentados do Twitter. A justificativa dos críticos foi que os dois influenciadores só apreciam maloqueiros para interesse sexual e não conseguem se enxergar um relacionamento amoroso sério com alguém que não seja branco e padrão.

No trecho recortado por um internauta, Gustavo Rocha apontou suas preferências. "Maloca, tatuado. Quanto mais estragado for, melhor. Para namorar, não. Mas o que eu sinto atração mesmo são sempre os maloca tatuado", explicou.

Matheus respondeu e confirmou que se identifica com a preferência de Gustavo. "Se eu fosse desenhar, eu gosto também dos tatuados. Meu ex é loiro, branquinho. Eu pago a minha língua", afirmou. "Se fosse pra escolher, eu vou escolher alguém tipo o Livinho, tipo o Don Juan, Mc Kevin. Só que daí eu acabo namorando com o Luciano Hulk”.

Os três cantores citados pelo youtuber são negros. Gustavo reiterou. "Para namorar, não. Não é o meu estilo para namorar, mas eu sinto atração para dar uns pegas", falou.

Confira o vídeo completo:

Críticas dos internautas:

sobre essa merda aí do Gustavo Rocha: hipersexualização e preterimento são debates fundamentais.



e que a gente fale disso de forma ampla, com todo mundo, mas SOBRETUDO para e entre as bichas pretas. pra que nenhuma mais se submeta a esse tipo de tratamento que desumaniza. — murilo araújo (@musaraujo) November 16, 2020

gustavo rocha sendo racista... fetichizando homens não-brancos e falando que não serviria pra namorar pessoas não-brancas, além de utilizar a palavra "estragado" pra se referir a essas pessoas.

o racismo bem escancarado https://t.co/ewI1hLJEkc — giovanni: HOLIDAY (@nextlvlgio) November 16, 2020

Muito antes de ser gay eu sou negro. 0 chocado por um influencer branco de merda tratar negros/periféricos como "estragados" e desejo sexual.



O pior desse vídeo é o Gustavo Rocha e a gay futil do hotel comentendo inuneros crimes racistas de boa pq sabem q ñ vai dá em nd https://t.co/c4DXB1Q0s4 — Preto gente boa (@tiagotisan) November 16, 2020

Posicionamento dos influenciadores

Tanto Gustavo Rocha quanto Matheus Mazzafera se posicionaram depois das acusações de machismo em seus perfis oficiais no Twitter.

Ele afirmou que, para ele, "maloca" não diz respeito a cor de pele, mas sim a um estilo de vida. O influencer pediu desculpas pela fala e disse que não teve a intenção. "Entendi que não é sobre o que eu penso, o que eu acho", escreveu.

Gente, vamos lá! Eu quero esclarecer sobre a interpretação que algumas pessoas tiraram da minha fala no vídeo.



Pra mim, "maloka' não está relacionado a cor da pele de alguém e sim de quem gosta de 'zoeira' na noitada, ou como um ‘estilo de vida’. — Gustavo Rocha (@gusrochaa) November 16, 2020

Eu abomino qualquer tipo de racismo e meus seguidores sabem disto. Acusar uma pessoa de racismo é sério e é crime.



Mas como eu estou neste mundo para compartilhar amor, não me incomodo nem um pouco de pedir perdão a quem ficou magoado - minha intenção jamais foi essa. — Gustavo Rocha (@gusrochaa) November 16, 2020

Ao final do vídeo, quando digo “comigo é assim também”, eu me refiro ao fato de sentir atração por um estilo de homem e acabar namorando outro. Nunca me referi à cor da pele. — Gustavo Rocha (@gusrochaa) November 16, 2020

Mas entendi que não é sobre o que EU PENSO, ou o que EU ACHO. Não sou eu que sofro com isso e não é meu local de fala. Me desculpem pelo erro e pela fala infeliz. Nunca foi essa a minha intenção. Perdão. — Gustavo Rocha (@gusrochaa) November 16, 2020

Já o youtuber Matheus Mazzafera, por sua vez, afirmou que tinha a intenção de dizer que gosta de homens tatuados e se expressou mal.