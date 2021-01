Gustavo Mioto debocha sobre possível participação no BBB21

Gustavo Mioto pode ter debochado ou escorregado revelando que estará na próxima edição do Big Brother Brasil (BBB). Na rede social Twitter, Gustavo Mioto debochou das notícias que sugerem que ele estará na 21ª edição do BBB, da TV Globo. “É… aproveitar os dias em casa né, porque já chega a hora de viajar!”, brincou o artista.

Pouco depois ele apagou a publicação, o que aumentou ainda mais as especulações de que ele estará no programa. Colunistas divulgaram que Gustavo Mioto e Fiuk estarão na nova edição do programa. Como o programa inicia no final deste mês, os fãs esperam que novos nomes sejam divulgados nesta semana.