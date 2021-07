Gretchen pede dicas para aproveitar o mês de julho no Pará

A cantora Gretchen já é quase paraense após seu casamento com o saxofonista Esdras de Souza. Tanto que pediu dicas de locais paraenses para aproveitar o mês de julho e o “verão amazônico”.

“Eu quero uma dica de um lugar para eu ir”, começou Gretchen. “Uma vez me deram uma dica de ir para Algodoal... Mas eu queria ir para algum lugar que tenha praia, que vocês conheçam que é legal passear, de eu ir conhecer”, completou.

A artista pediu que o lugar fosse “calmo, que tenha pouca gente, que seja bem paz”, para passar alguns dias de descanso.

Alguns internautas levaram o pedido a sério e deram boas dicas, como Alter do Chão, em Santarém; Fortalezinha, em Maracanã; Praia do Pesqueiro, em Soure; Joanes, em Salvaterra.

No entanto, teve gente que fez piada com o pedido da cantora e houve quem criticou a viagem pelo País ainda estar vivendo uma pandemia. “Outeiro no domingo, pode ir de ônibus sem problema”, brincou uma internauta. “Lugar calmo, pouca gente, que tenha paz: fica em casa”, indicou outro.

E você, qual lugar indicaria para passar um tempinho no calor de julho?