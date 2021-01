Gretchen fala sobre vida sexual após os 60: 'A gente se solta mais'

Gretchen, casada com o músico paraense Esdras Nascimento, 13 anos mais novo, desde setembro do ano passado, fala com segurança sobre sua vida sexual aos 61. "Os homens acham que eles ficam abafando com a mulher jovem, que ela tem orgasmo, mas eles não sabem de nada", disse, em entrevista à Quem.

"Tem muita mulher de 30 anos que não conhece o que é um orgasmo porque ela não teve. Quando a mulher está mais velha, ela se conhece sexualmente e sabe explicar o que gosta. A gente fica mais madura e se solta mais nessa parte", justificou.

A artista também falou sobre objetos eróticos para apimentar o relacionamento. "Na época da pandemia, peguei meu Instagram e falei: 'se quiserem, todos os pequenos comerciantes, vou anunciar vocês'. Eram 24 horas descendo para pegar coisa na portaria, de chocolate a coisas eróticas. É engraçado, porque, às vezes, dá certo, e outras não."Alvo de críticas pela diferença de idade dela e do companheiro, Gretchen ainda revelou que a vida sexual do casal é ótima. "Quando vejo críticas nas redes sociais, primeiro, o Esdras não é jovem demais, tem 13 anos de diferença. Nossa vida sexual é maravilhosa."

"Não é só o sexo. Deitar na cama e assistir TV juntos, dar risada juntos, ficar de mão dada, tomar um porre juntos. Isso também é sexo. É um beijo gostoso, um abraço. Somos jovens no nosso coração", acrescentou ela, que recentemente apresentou seu novo trabalho como "coach da vida".