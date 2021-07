Gretchen e Esdras de Souza anunciam novidade para carnaval em Belém

Na manhã desta quarta-feira (21), o músico Esdras de Souza compartilhou uma grande novidade para seus seguidores, sobre o carnaval do ano que vem. Através de sua conta no instagram, ele anunciou que fará parte da diretoria da escola e que Gretchen será nada mais, nada menos do que a rainha de bateria.

"Grentchen será uma das IARAS (A lenda da Iara diz que índia foi salva pelos peixes e como era noite de lua cheia, ela foi transformada em sereia. Atualmente, a lenda da Iara é representada por uma bela sereia que atrai homens com o seu irresistível canto para o fundo dos rios, local de onde eles não voltam nunca mais) juntamente com mais duas YARAS. Aos Presidentes Jakson e Jango nossa Gratidão pelo gentil e memorável convite", destacou agradecido.