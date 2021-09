Gretchen e Esdras comemoram um ano de casamento no Marajó

Gretchen garante estar vivendo a melhor fase de sua vida aos 62 anos. A cantora, que completa um ano de casada com Esdras de Souza nesta quinta-feira (30), diz ter encontrado o companheiro ideal, depois de muitas tentativas frustadas. Morando em Belém (PA), terra natal do marido, ela leva uma vida tranquila ao lado do amado. Para celebrar a data especial, os dois foram para Ilha de Marajó, onde também já haviam passado a lua de mel.

“Toda vez que a gente posta algum momento nosso juntos, as pessoas dizem: ‘Ai, que relacionamento fake. Ninguém é feliz desse jeito’. Eu posso te dizer que nunca vivi uma vida como a que estou vivendo com o Esdras. Nunca fui tão feliz, tão eu, tão leve, tão plena. Quem me conhece sabe”, declara.

A Rainha dos Memes não poupa elogios ao companheiro. “Essa coisa de estar mais leve, devo muito ao meu casamento, ao meu marido. O meu relacionamento me fez resgatar a antiga Grecthen dos meus 18 anos, aquela menina que não liga para críticas. Ele não se preocupa se eu vou estar com um biquíni de fita ou um mais comportado”, relata.

“O Esdras não me proíbe de nada e não pensa nada contrário do jeito que eu penso e sou. E isso me fez resgatar minha identidade. E descobri que esse é o verdadeiro relacionamento. Você não precisa se anular para agradar o outro. Não tem ciúmes exagerados, nem nada, porque nós confiamos muito e respeitamos um ao outro”, completa.

Ao ser questionada se existe algum segredo do casamento perfeito, Gretchen nega, mas dá conselhos para apimentar a relação. “Acho que a gente tem sempre que inovar, trazer alguma coisa diferente. Nunca deixar de namorar, sair para jantar, se arrumar um para o outro. Não é só para ele, mas para mim também, para eu me sentir bem, segura. Toda vez que vou fazer a manutenção do cabelo, ele sabe que vai receber uma mulher diferente. É sempre uma surpresa diferente. Ele também se cuida muito”, acredita.