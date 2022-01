Gretchen chama Thammy de 'ela' e assunto repercute na web

Gretchen, mãe de Thammy Miranda, usou o termo “ela” para chamar o filho que é um homem trans. O vereador de São Paulo saiu em defesa da mãe nesta quinta-feira, 06, de acordo com o Correio Braziliense.

Thammy disse que a palavra “escapa de vez em nunca” pela mãe e que ela “não faz por mal”.

“Escapa às vezes. É normal, ela não faz por mal. São 32 anos chamando de ela. Ela super me respeita e me vê como homem, mas escapou. Eu poderia ter apagado ou nem postado (o vídeo), mas não vi sentido. Tudo é um processo…Escapa de vez em nunca”, declarou o vereador ao site Em Off.

O vídeo gravado ocorreu no último fim de semana em Salinas, nordeste paraense, onde a família estava reunida para o fim de ano. Thammy mostra a mãe de biquíni e elogia o corpo da mãe, em seguida se mostra: “E eu com esse bucho ó”, diz Thammy.

Gretchen gargalha e completa: “Imagina quando eu tiver uns 80, que ela falou, como eu vou estar muito melhor”.

Nas redes sociais o assunto foi para debate e muitos internautas acusaram a mãe de Thammy de nunca ter aceitado a identidade de gênero do filho, outras pessoas, dedicaram comentários LGBTFóbicos: “Ela não mentiu, a verdade dói”, escreveu um usuário. “Continua sendo ela mesmo se mudando por fora”, escreveu outro.

Mas muitos usuários, defenderam a família. “Ela já chamou Thammy pelo pronome masculino centenas de vezes na mídia. Ela merece toda indulgência possível porque é mãe, e pode confundir às vezes por costume”, defendeu um usuário. Nas redes sociais, a artista sempre se refere a Thammy como “filho” ou “ele”.

