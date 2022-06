Gregório Duvivier terá que pagar indenização de R$ 25 mil a Luciano Hang

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confirmou, nesta quinta-feira (23), a decisão que condenou Gregório Duvivier a indenizar o empresário Luciano Hang em R$ 25 mil por danos morais. O motivo do processo foi uma postagem feita pelo comediante nas redes sociais, que dizia o seguinte: “Tô 'tisti' (triste) alguém mata o véio da Havan”.

Os advogados de Hang alegaram que a postagem de Duvivier representa excesso do direito à liberdade de manifestação e que também incita à violência contra o dono da rede de lojas Havan, atingindo a honra e a dignidade dele que teria ficado exposto ao desprezo público.

A decisão inicial foi dada pela juíza Maria Cristina Slaibi, em 2020, e mantida no julgamento do recurso de apelação pela 19º Câmara Cível do TJRJ.