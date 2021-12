VÍDEO: Dono da Havan é atingido por copo lançado por torcedor na final da Copa do Brasil

Patrocinador oficial do Athletico-PR, o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, não foi bem recebido por um torcedor do Furacão na final da Copa do Brasil. Enquanto fazia gestos ufanistas para os aficionados da Arena da Baixada, em Curitiba, o empreendedor foi alvo de um copo lançado por um rubro-negro. A bebida chegou a atingir seu rosto.

Luciano Hang estava acompanhado de outros torcedores do Athletico, também atingidos pelo líquido. Em seguida, o dono da Havan recua. (Veja abaixo)

Dentro de campo, o Furacão foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1 e ficou com o vice da Copa do Brasil 2021.

