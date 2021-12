Flamengo enfrentará o Atlético-MG na busca pelo Tri da Supercopa do Brasil

Após vencer o jogo de ida por 4 a 0, no Mineirão, o Atlético-MG confirmou o título da Copa do Brasil nesta quarta, na Arena da Baixada, ao vencer por 2 a 1 o Athletico. Desta forma, o Flamengo terá a oportunidade de enfrentar o Galo na Supercopa do Brasil de 2022 e buscar o tricampeonato do torneio. No calendário divulgado pela CBF, a decisão está marcada para 20 de fevereiro.

Apesar de ter terminado a temporada de forma frustrante, com os vices da Libertadores e do Brasileirão, o segundo lugar na tabela do torneio nacional garantiu o Flamengo na Supercopa do Brasil do ano que vem, conforme o regulamento previa caso o mesmo time conquistasse o Brasileirão e a Copa do Brasil - como fez o Galo de Cuca, Hulk & Cia, que ainda levou o Estadual no ano.

Desde que a CBF reintroduziu a Supercopa do Brasil no calendário do futebol nacional, , há dois anos, o Flamengo venceu as duas edições realizadas. Em 2020, venceu o Athletico por 3 a 0. Em 2021, superou o Palmeiras nos pênaltis após o empate em 2 a 2. Nas duas vezes, o Rubro-Negro chegou como campeão brasileiro e as finais foram no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O palco da partida entre Atlético-MG e Flamengo ainda não tem local definido.