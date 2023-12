Grávida do sexto filho, Letícia Cazarré é diagnosticada com burnout; conheça a doença

Letícia Cazarré, casada com o ator Juliano Cazarré, foi diagnosticada com burnout enquanto esperava o sexto filho. Em entrevista à revista Caras, ela confessou que sentiu um choque ao descobrir a gestão enquanto lidava com o distúrbio emocional. Saiba mais sobre o diagnóstico da doença:

"Nos primeiros dias, em vez de sentir aquela alegria de uma nova vida que chega, eu senti muita preocupação, fiquei pensando se iria dar conta, se meu corpo iria aguentar", ela disse à revista.

Ela e Juliano são pais de Vicente (13), Inácio (11), Gaspar (4), Maria Madalena (2) e Maria Guilhermina (1). E, agora, se preparam para a chegada de Estêvão, que está previsto para nascer no dia 1º de março de 2024.

O que é burnout?

O burnout é caracterizado por sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico.

Quais as sequelas do burnout?

Se não for tratado, a doença pode desencadear quadros mais graves suscetíveis ao estresse, como transtornos de ansiedade, depressão e mesmo algumas doenças clínicas, se o indivíduo tiver propensão para elas.

Quem dá o diagnóstico de Burnout?

A tendência é que a síndrome de burnout se torne cada vez mais comum, que seu diagnóstico possa ser realizado por meio de uma consulta médica com um psicólogo ou um psiquiatra.