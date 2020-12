Gretchen e Esdras curtem o Natal no Atalaia

Gretchen aproveitou a sexta-feira de Natal para dar um mergulho na água salgada da praia do Atalaia, em Salinópolis, Nordeste do Pará. A musa postou no Instagram uma foto de biquini agarradinha no marido, o músico paraense Esdras de Souza.

A postagem foi feita às 15 horas, mas Gretchen escreveu: "Bom dia aaaa amores. Na praia de Atalaia em Salinas, no Pará. Sempre com meu amor @esdrasdesouza. Minha melhor companhia. Pelas lentes dele."