Gracyanne Barbosa quase mostra tudo com maiô 'ousado'

Musa fitness, Gracyanne Barbosa postou uma foto no Instagram em que aparece com um modelo de maiô ousado. Bem decotado, é possível ver o corpo delineado da esposa do cantor Belo, além da marquinha de bronzeado. "Alguém me ajuda com a legenda?", ela ainda brincou ao publicar a imagem.

Nos comentários, a musa recebeu elogios. "Gostosa, musa", escreveu a cantora Perlla. Já David Brazil comentou: "Que pressão é essa". A musa fitness recentemente impressionou os seguidores ao exibir uma refeições diferenciada, com ovo e melancia. "É cada combinação estranha que a gente faz", escreveu