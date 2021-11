Gracyanne Barbosa descobre que não é mais rainha de bateria pelo Instagram: 'Extremamente chateada'

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi pega de surpresa na tarde de quarta-feira (3) ao descobrir, pelo Instagram da escola e sem aviso prévio, que não era mais rainha de bateria da União da Ilha do Governador. As informações são do G1.

“Foram três anos à frente de nossa bateria, onde você brilhou intensamente em nossos ensaios de quadra, de rua e nos desfiles oficiais. A comunidade te abraçou com todo carinho em virtude de sua educação, atenção e simplicidade. Obrigado por tudo, @graoficial”, diz o post com uma imagem da influencer, confira:

Criticada por supostamente ter abandonado o cargo após a escola cair para a série A, Gracyanne rebateu: "Não foi uma escolha minha. Acabei de saber lendo aqui e estou extremamente chateada. Amo a União da Ilha e continuarei amando". Em outro questionamento, um seguidor perguntou "será por que que vazou?", ela, sem hesitar, respondeu: "Porque me tiraram", colocando um emoji de dinheiro em sequência.

(Reprodução / Instagram)

Mais tarde, a União da Ilha anunciou quem ocuparia o posto de rainha de bateria, elegendo Juliana Souza para comandar os batuques. Ela já frequentava a quadra da agremiação há 25 anos. Nos comentários da publicação, foram vários os pedidos para o retorno de Gracyanne, veja: