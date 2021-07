Gorete Milagres rebate críticas de Carlos Alberto da Nóbrega

Gorete Milagres respondeu à recente declaração de Carlos Alberto da Nóbrega, de que ela foi a pior pessoa com quem ele trabalhou na "Praça é Nossa", do SBT. Neste sábado, 31, ela postou um vídeo de 15 minutos no Instagram em que volta a responder ao apresentador, porém, faz isso vestindo a personagem: "Estou exausta e chateada e achei que relatar os fatos com a 'Filó' ficaria mais leve", explicou.

"Pra mim está claro que fui vítima de uma guerra do Ibope, ego e vaidade. Há mais de 10 anos eu ouço inverdades e esta mágoa descabida desse senhor. Isto é abusivo, perverso e violento! Chega! Por favor, Carlos Alberto de Nóbrega, me deixa em paz!", escreveu a artista na postagem.

No vídeo, a humorista nega a acusação de que ela teria ido pedir a Silvio Santos para não fazer mais a "Praça", ocasião em que passou a ter o programa próprio com Moacyr Franco. Ela disse desconhecer os motivos dos ataques de Carlos Alberto.

A atriz também escrevbeu um agradecimento a Marcelo da Nóbrega, filho de Carlos Alberto e diretor da atração, que a convidou para voltar à "Praça".