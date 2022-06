Glória Pires fala sobre trauma vivido na TV Globo no início de sua carreira

Aos 58 anos, Glória Pires é uma das mais conhecidas atrizes da televisão brasileira. Sua trajetória é marcada por diversos papéis importantes na telinha e no cinema. A atriz participou do “Encontro” desta quinta-feira (9), e desabafou sobre um “trauma” que viveu na Rede Globo no início de sua carreira.

A atriz global conta que ao fazer o teste para a novela “Dancin’ Days", que foi exibida em 1978, não tinha expectativa alguma em ser chamada, pois já tinha sido reprovada anteriormente por Daniel Filho. “Eu tinha uma história com o Daniel. Meu primeiro teste na Globo foi em uma novela chamada Meu Primeiro Amor (1972) e ele me rejeitou”, explicou a atriz.

Glória Pires assistindo sua atuação em 'Dancin' Days' no 'Encontro' (Reprodução / TV Globo)

Ela ainda completa explicando que essa rejeição deixou um trauma, que foi superado depois:

“Fiquei em um trauma com ele. Vivi um trauma por uns sete anos. E foi ele que me escolheu pra fazer esse papel [em Dancin' Days] e ficou zerada essa história”.

A atriz que interpretou Marisa em “Dancin' Days” segue trabalhando e, segundo informações do portal "Contigo!", a atriz fará a próxima novela das sete, de Gustavo Reiz, autor que estreará na Globo. Glória perdeu o papel de vilã em Olho por Olho, próxima novela de João Emanuel Carneiro, mas dessa vez, isso não lhe traumatizou. Pires irá estrelar Fuzuê, prevista para estrear em maio de 2023.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)