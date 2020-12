Glória Pires: 'Me sinto mais bonita agora do que antes'

Plena e realizada profissionalmente, a atriz Gloria Pires tem esbanjado maturidade e equilíbrio invejáveis aos 57 anos. Em uma live com a também atriz Antonia Frering, Gloria falou de autoestima e dos planos que pretende pôr em prática

"Eu me sinto mais bonita agora do que antes. Fiz alguns procedimentos, é verdade, mas tem uma coisa que vem de dentro da gente que é o que fica". A atriz diz que está em seu melhor momento: "Nunca tive um momento na minha vida em que me senti tão completa, tão feliz", comentou.

Sobre a autoestima trabalhada ao longo de todo operíodo em que esteve afastada do trabalho na TV e no cinema, ela destacou a principal mudança, que a fez não só deixar à mostra os cabelos brancos, mas querer mantê-los permanentemente: "Descobri essa nova beleza, de me ver como uma senhora cheia de disposição, projetos e amor à vida. Depois que filmar o único dia que falta do filme 'A suspeita', quero adotar um corte de cabelo para deixá-lo todo branco".