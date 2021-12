Gloria Groove vence 'Show dos Famosos' e dedica prêmio a Paulo Gustavo e Marília Mendonça

A final do quadro 'Show dos Famosos', do programa 'Domingão com Huck', da Rede Globo, consagrou Gloria Groove como a grande vencedora da competição, na noite de domingo (26), após um desempate decidido pela plateia. A drag queen disputou a final com Vitor Kley, Wanessa Camargo e Robson Nunes, que interpretaram Adele, Britney Spears e Wilson Simonal, respectivamente.

Entregando um medley da Jennifer Lopez com os sucessos "Jenny From The Block", "Get Right", "My Love Don't Cost a Thing" e "On The Floor", Gloria animou a plateia e conquistou o coração do júri composto por Claudia Raia, Boninho e Preta Gil. “Eu aprendi muito aqui, não sou mais o mesmo artista que eu era quando entrei naquela porta. Muito obrigada ao Show dos Famosos por permitir que eu mostrasse o que eu faço, mostrar que eu posso ser drag queen, drag king, que eu sou a Glória, que eu posso ser quem eu quiser”, disse ela ao agradecer pela vitória. Confira um trecho da apresentação:

Ainda nos agradecimentos, a artista dedicou o troféu ao comediante Paulo Gustavo, à sertaneja Marília Mendonça e MC Kevin, que partiram esse ano. "Eu vou dedicar esse prêmio ao Paulo, a Marília, ao Kevin e todo mundo que deixou a gente nos últimos 2 anos porque eles iriam querer que a gente continuasse o show", finalizou. No twitter, os internautas vibraram pela vitória da drag, confira: