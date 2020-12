GKay assume namoro com youtuber para colunista

A humorista e digital influencer Géssica Kayane assumiu que está tendo um romance com o youtuber conhecido como Rezende. A moça que completou 28 anos no último dia 3 de dezembro confessou ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, que está "ficando" com o rapaz e que o casal está se conhecendo melhor.

Os dois foram flagrados por um paparazzi no último domingo (06), GKay e Rezende foram fotografados de mãos dadas saindo de um restaurante em São Paulo. Na madrugada desta segunda-feira (07), o casal fez uma live em uma rede social com 50 mil espectadores simultâneos.