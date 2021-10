Giovanna Ewbank leva a web ao delírio com clique de biquíni

Giovanna Ewbank travou a web nesta quarta-feira (6) ao publicar um clique magnífico de biquíni. A apresentadora, que está curtindo alguns dias em Salvador, na Bahia, posou com as mãos para o alto para seu Instagram com a peça preta fininha. Porém, o que roubou a cena foi o bumbum avantajado que a bela fez questão de empinar.

Giovanna está de volta ao Brasil e aproveita os dias ensolarados na Bahia. Na legenda, ainda declarou seu amor pelo local. “Bom dia Salvador meu amô”, disse ela. Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. “Perfeição”, escreveu uma internauta. “Uma sereia no paraíso”, acrescentou outra.

Na terça-feira (5), ela registrou um momento de diversão do filho, Bless, durante a viagem, enquanto ele participava de uma roda de capoeira. “O primeiro dia do Bless em Salvador foi assim. #Bahia #Salvador #Capoeira Obrigada por nos receber tão bem Bahia!”, escreveu Giovanna na legenda da publicação. Ela e o ator também têm Zyan e Titi.

A bela também surpreendeu os fãs ao publicar fotos inéditas da filha, Titi, na terça-feira (5) enquanto aproveitam as belezas de Salvador, na Bahia. A mamãe coruja compartilhou uma série de cliques arrasadores da pequena e impressionou os internautas com a lindeza da herdeira.

A família está de volta ao Brasil após passar uma temporada morando em Portugal. Em setembro, a família também viajou para Paris, na França. Bruno Gagliasso estava morando na Espanha, para gravar um novo projeto.