Gio Ewbank revelou que quase teve parto no carro: ‘Não sabia que era contração’

Giovanna Ewbank contou detalhes na última segunda-feira (26), sobre o parto do caçula, Zyan, em uma entrevista com Astrid Fontelle, no Youtube. A atriz revelou que quase deu à luz dentro de carro, depois de passar horas sem identificar que estava tendo contrações.

"O meu parto foi um parto dos sonhos, eu 'cuspi' o Zyan, eu quase tive no carro pra você ter ideia. Eu comecei a ter contração em casa, não sabia que eu não estava com contração porque eu não estava sentindo dor. Eu tava até fazendo uns stories e aí falei: 'Ai, calma, gente'. E eu já estava tendo e não sabia", disse.

Gio ainda falou sobre como a sua maternidade tem sido tranquila após o parte natural, e que seus preconceitos sobre dar à luz foram desmistificados, afirmando que sempre teve medo e não tinha vontade de ter um filho “da barriga”, depois de adotar Titi e Bless, de 7 e 5 anos.

"Eu tinha uma ideia de gestação, de parto, de amamentação, muito conturbada. Por que eu nunca quis, na verdade, ter um filho da barriga. E eu tinha uma ideia muito errada assim sobre a gestação, que pra mim foi tudo muito maravilhoso", afirmou a atriz

"Pra minha mãe foi tudo muito difícil, mas pra mim foi tudo muito prazeroso assim. Eu cheguei lá a cabeça dele já estava saindo. E a amamentação também está sendo tranquila. Então foi uma descoberta afetiva muito prazerosa", completou.

Giovanna e Bruno Gagliasso também falaram das novidades durante a quarentena durante a entrevista para o canal de Astrid. Os dois revelaram as suas maiores dificuldades durante o período, tendo que cuidar sozinhos de três crianças