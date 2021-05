Gil se desculpa por aglomerar com Neymar, Thiaguinho e outros famosos

Gilberto do Vigor pediu desculpas a seguidores que o acusaram de participar de aglomeração junto a Neymar, Munik Nunes, Thiaguinho e Tirullipa durante jantar em um restaurante de São Paulo, na noite da última segunda-feira, 24. Junto às celebridades também estava a ex-BBB Flay, que se desentendeu no passado com o jogador após um suposto affair não assumido com a cantora.

Mas falando sério, ele está errado sim! É uma coisa que eu critico e sou contra! Estou chateado e decepcionado pois poderia ser evitado! Não vou passar a mao na cabeça, apenas isso! — Wes🃏 (@comwnista) May 25, 2021

O quarto colocado do BBB 21 nem tentou se justificar e foi direto ao pedir desculpas publicamente: