Geisy Arruda mostra lingerie minimalista e provoca fãs ao deixar escapar parte íntima: ‘Chantagem’

Geisy Arruda surpreendeu os fãs ao aparecer no último sábado (29), com um modelito minimalista de renda, exibindo toda uma boa forma. Mas, o que chamou atenção dos internautas foi a influencer surgir totalmente nua na parte debaixo do corpo. A ousadia da modelo deixou os seguidores de boca aberta.

Na publicação feita nas redes sociais, a foto da blogueira recebeu vários comentários. “Eita, mulher linda”, elogiou um fã. “Maravilhosa”, disse um segundo. “Delícia”, escreveu outro.