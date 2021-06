Geisy Arruda aparece em posição sugestiva de calcinha fio dental e fã provoca: ‘Quem tem, joga’

Geisy Arruda adora surgir em cliques provocantes na web e, no último domingo (20), não foi diferente. Na beira da praia, em Fortaleza, a musa aproveitou para deixar a sensualidade aflorar em um biquíni preto e colocou o bumbum para jogo. As informações são do portal Metropolitana 98.5 FM.

No clique, publicado em seu perfil do Instagram, a influencer exibiu um bronze que deixou os fãs babando. Os internautas não pouparam elogios à musa. “Uaau!! Quem tem, joga!”, escreveu um. “Delícia”, disse um seguidor. “Que pintura!”, elogiou um terceiro.