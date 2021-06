Geisy Arruda posa de lingerie transparente e exibe mamilos e marquinha íntima

A musa erótica Geisy Arruda, de 32 anos, esquentou o clima na web ao publicar um clique para lá de sensual no Instagram. As informações são do Observatório G.

No registro, divulgado na última quarta-feira (16), a influencer segura uma rosa da mesma cor de sua lingerie transparente, enquanto esbanja seus seios fartos e mostra os mamilos. A beldade ainda ostentou sua marquinha proibidona na região íntima e deu o que falar.

Nos comentários, não faltaram elogios para a escritora. “Esses peitos são de deixar água na boca”, comentou um fã primeiramente. “Nossa, deu pra ver tudinho nessa lingerie rsrsrs”, comentou outro admirador em seguida. “A Geisy sabe como deixar um homem maluco”, disse outro.

Veja: