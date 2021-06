Geisy Arruda chamou atenção da web ao usar biquíni que deixa partes íntimas expostas

A modelo Geisy Arruda deixou os fãs boquiabertos ao posar usando um biquíni minimalista para tomar sol, na tarde desta terça-feira (8), em uma praia de Fortaleza, no Ceará.

Em uma foto compartilhada nas redes sociais, ela apareceu com um modelito com corte bem baixo, que marcou todas as curvas do corpo, incluindo na virilha. Na legenda, Geisy usou somente emojis com temática de barcos e ondas.

Os internautas enlouqueceram com a publicação e não pouparam comentários. "Queria ser o sol pra bronzear teu corpo", escreveu um. "Isso sim é um biquíni", elogiou outro. “Especular”, disse um terceiro.