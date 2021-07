Gaby Amarantos diz ter quarto separado do marido: ‘É maravilhoso, recomendo’

Recentemente, ao contar algumas curiosidades sobre seu casamento com o inglês Gareth Jones, Gaby Amarantos revelou que os dois dormem em quartos separados. Segundo ela, não acontece sempre, mas ainda assim, a cantora disse que é maravilhoso e até chegou a recomendar a prática inusitada. Para melhorar o relacionamento e os dois conseguirem dormir em paz quando querem ficar sozinhos, ela disse que aderiu e mantém o costume com o marido. As informações são do UOL.

LEIA MAIS

A revelação aconteceu durante as gravações de um programa de TV. Gaby chegou a contar um pouco de sua rotina matinal. Disse que não acorda mal-humorada, mas prefere ficar calada e tem um ritual de orar e meditar para começar o dia.

(Maiza Santos, estagiária sob a supervisão da jornalista Vanessa Fortes)