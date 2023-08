Gabriela Pugliesi anuncia gestação do segundo filho com Túlio Dek

Nesta segunda-feira (21), a influencer fitness Gabriela Pugliesi compartilhou nas redes sociais que está grávida pela segunda vez de Túlio Dek. Ela revelou que entrou no terceiro mês de gestação. Os dois influencers já são pais do pequeno Lion, que tem apenas 9 meses.

VEJA MAIS

Em um vídeo publicado no Instagram, ela mostrou a reação do marido ao saber da notícia. "Sabia, minha querida. Prepare-se, pois depois deste ainda vou trazer mais três [filhos] para a nossa família. Olhem aí, um irmãozinho ou uma irmãzinha a caminho", celebrou com alegria.

Assista o vídeo: