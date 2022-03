Gabigol e Rafaella, irmã de Neymar, reatam namoro

Após muitas idas e vindas, o jogador Gabigol e a irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos, reataram o namoro novamente. Rafaella admitiu o retorno em postagem de fotos do casal no perfil do Stories do Instagram, no final da tarde desta segunda-feira, 7. O jogador também postou fotos com Rafaella no Instagram, no mesmo momento.

Na foto postada, a empresária escreveu: "Para os curiosos de plantão, estamos de volta", seguida de um emoji de risada.

Reprodução Stories @rafaella

Em seguida, ela postou um vídeo no banco do carona do carro de Gabigol, enquanto ele dirige, e legendou: "meu uber tá diferente".

Ela já havia postado duas fotos comportadas ao lado de Gabigol na noite anterior, durante a festa de lançamento da nova marca de produtos dela. Enquanto ele postou as fotos com Rafaella na festa somente hoje, segunda-feira, 7, no mesmo momento em que ela admitia nas redes que os dois reataram.

Rafaella e Gabigol começaram a namorar há seis anos.