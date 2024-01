Gabi Martins surge de biquíni dourado e arranca elogios dos seguidores: 'Maravilhosa'

Gabi Martins , ex-participante do BBB 20, está sempre dando o que falar com as mudanças feitas em seu corpo. A cantora compartilhou uma série de fotos em seu Instagram de uma viagem a Bahia e deixou seus seguidores babando com o corpaço.

A loira, que ficou com o astro de "As Branquelas" na "Farofa da Gkay", publicou fotos de biquíni dourado, liso em cima e de cortininhas na parte de baixo. Além disso, a cantora também escolheu uma pulseira e um colar da mesma cor para compor o look.

Nos comentários, os seguidores e amigos da ex-BBB não pouparam elogios. "Como você é linda, minha amiga!", comentou Lucas Guimarães, esposo de Carlinhos Maia.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLIberal.com)