O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Gabi Martins responde se reatou namoro com o humorista Matheus Fidelis

O ex-casal anunciou o término do relacionamento há 10 dias nas redes sociais

Victoria Rodrigues
fonte

Os dois já estavam juntos desde o ano passado. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Após terem anunciado o fim do relacionamento há dez dias nas mídias sociais, a cantora Gabi Martins e o humorista Matheus Fidelis parecem estar se dando bem novamente, depois de um período conturbado no amor. De acordo com o colunista do portal Metrópoles, Lucas Pasin, a artista teria revelado que realmente existe a possibilidade de reatar o namoro, porque os dois aparentemente estão se encontrando de novo.

Os boatos começaram quando a cantora resolveu postar a foto de um buquê de flores que recebeu em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no último domingo (8). No Instagram, os fãs logo ficaram curiosos para saber se seria um presente especial entregue por Matheus, o que, em entrevista com o colunista, ela confirmou ser do humorista. “Estamos conversando”, disse a cantora Gabi Martins.

Fim de namoro

O fim do relacionamento entre Gabi e Matheus já estava dando sinais quando algumas fontes próximas ao casal alegaram que eles já estavam em crise durante o carnaval deste ano, mas que os dois teriam deixado para conversar após esse período. Foi então que os dois foram tendo "conflito de agendas" e a relação foi esfriando aos poucos, resultando assim, no término do namoro que eles viviam há seis meses.

Em uma publicação nas redes sociais, a cantora explicou que eles terminaram de forma amigável e que o respeito pelo ex-companheiro continua o mesmo. "Depois de 6 meses de história, decidimos seguir caminhos diferentes. Foram meses muito felizes, leves e cheios de momentos que vamos guardar com muito amor. Somos gratos por tudo o que vivemos e por cada aprendizado que compartilhamos", escreveu a cantora.

“Fidelis é uma pessoa maravilhosa, com um coração enorme, e sem dúvida uma das melhores pessoas que já conheci. Sou muito grata por todo carinho, cuidado e respeito que ele sempre teve comigo. Seguimos com respeito, gratidão e desejando o melhor um ao outro", complementou Gabi.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

