Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Gabi Martins diz que fã ofereceu R$ 200 mil por xixi dela

A ex-bbb contou a história durante participação em podcast

Estadão Conteúdo

Gabi Martins revelou ter recebido um pedido diferente: um fã pediu seu xixi por R$ 200 mil. Ela comentou sobre o assunto durante o Podshape, nessa quarta-feira, 1º.

Quando perguntada sobre propostas "inusitadas", a ex-BBB disse: "Uma vez, eu recebi uma mensagem que ele queria comprar meu xixi por R$ 200 mil ... Não sei se era gringo, mas recebi a mensagem em português."

A cantora disse ainda que recusou a oferta. "Falei: 'Isso é loucura. Ninguém vai comprar meu xixi'. Duvido que ele ia pagar", completou.

Ela, que agora investe na carreira musical, também falou mais sobre sua entrada no mercado. Sobre a entrada de mulheres no sertanejo, comentou: "No início, tinha muito machismo na música sertaneja, mas com o tempo as mulheres ganharam voz."

"A gente vem quebrando essas barreiras", finalizou, ao citar cantoras de sertanejo que estiveram no topo das paradas musicais, como Roberta Miranda, Paula Fernandes e Marília Mendonça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gabi Martins

xixi

oferta
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda