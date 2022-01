Gabi Martins reata namoro com Tierry após término relâmpago

Gabi Martins e Tierry terminaram o relacionamento que já durava um ano, porém, a crise durou poucas horas e não demorou para o casal reatar. O cantor usou as redes sociais para confirmar que teve um atrito com a ex-BBB, mas que já haviam feito as pazes.

"Eu e Gabi somos uma família e ela sempre teve amor pelo meu filho. Não é fácil ser um casal, ainda mais sendo duas pessoas públicas e com as vidas expostas a todo momento. Muitas vezes temos que controlar as nossas emoções quando nós queremos gritar como qualquer pessoa", escreveu.

Os dois moram juntos com o filho de Tierry, de 6 anos, fruto do relacionamento anterior. Boatos dão conta que a mineira não estaria confortável com a situação, o desentendimento não teria tido relação com a criança.

"Somos seres humanos, que 'perdemos a estribeiras' e, como todo mundo, acabamos externando um desentendimento bobo, mas que foi resolvido. Tudo está sanado entre nós e nada tem a ver com meu filho", postou o músico.

Gabi e Tierry já revelaram o desejo de casar, mas foi a segunda vez que eles terminaram o relacionamento. A primeira vez foi em agosto do ano passado, ocasição em que o ex-BBB Gui Napolitano foi apontado como o pivô do término.