Gabi Martins curte férias nas Maldivas ao lado do namorado Tierry

Gabi Martins e o namorado, Tierry, estão curtindo uma temporada de férias nas Maldivas. O casal se hospedou em um resort de luxo, com diárias de R$ 7 mil. Na web, a cantora falou sobre a viagem e exibiu os cenários paradisíacos do destino.

“Vou trocar de roupa e colocar um biquíni, curtir. Afinal, demoramos dois dias para chegar aqui, né? Que lugar incrível, que lugar perfeito!”, afirmou. Gabi apostou em um biquíni vermelho para um mergulho no mar cristalino. “Tão feliz em estar aqui”, disse.

Gabi roubou a cena com o físico definido. A mineira passou por diversas transformações desde que participou do BBB 20. Adepta de procedimentos estéticos, ela se submeteu a uma lipoescultura na barriga e costas, colocou 330 ml de silicone em um lado dos seios e 305 ml no outro, aumentou o bumbum com enxerto de gordura, e fez preenchimento labial e botox.

Mais cedo, Gabi deu detalhes da longa viagem, de cerca de 14 horas de voo até Dubai, nos Emirados Árabes, onde esperou cinco horas para a conexão, e relatou estranhamento em relação aos fusos horários.

“Perdida com o fuso horário. Acabei de dormir, agora vou ter que dormir de novo, ou vou ficar com sono o dia inteiro”, disse Gabi sobre o local, sete horas à frente do Brasil. No voo para as Maldivas, que ficam no Oceano Indico, ela mostrou o café da manhã com feijão que foi servido no avião.