‘Pornografia é roubar o país’, diz Frota sobre não se envergonhar de filmes adultos

Alexandre Frota, atual deputado federal pelo PSDB, tem um histórico na TV como ator de novelas mas também é conhecido pela indústria de filmes adultos. E esse fato de sua vida, quase sempre, vem à tona nas suas discussões em Brasília. Com informações do UOL.

Porém, o parlamentar não tem vergonha de já ter protagonizado filmes adultos. Em entrevista, Alexandre Frota afirmou que não voltaria a gravar conteúdos do tipo, porém, ele não se arrepende dos trabalhos já feitos nessa área.

"Não faria de novo, mas não me arrependo. Quem nunca assistiu a um filme [adulto]? A grande pornografia é roubar o país, é fazer rachadinha. De resto, irmão, o corpo é meu, a vida é minha, ganhei meu dinheiro, me diverti. Está tudo certo", declarou.

Ele ainda alfinetou aos que o criticam: “Ninguém quer saber se toda segunda-feira estou distribuindo quentinhas, cobertores. Só querem saber dessas coisas, como o casamento com a Claudia Raia", completou. Depois, criticou sua ex e disse que a atriz não consegue o tirar da cabeça. Ele se referiu às declarações de Claudia, em que se mostrou arrependida do envolvimento amoroso com Frota.

"Deve ter sido marcante para ela", disse ele. Por fim, ele falou que Claudia Raia deve ser feliz no casamento dela, como ele é feliz no dele: "O meu casamento não deixa nunca que eu me lembre dela", finalizou.

Entenda sobre o casamento de Alexandre e Clauda Raia.