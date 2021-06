Foto inédita de Vera Fischer sem roupa vai a leilão; lance mínimo é de R$ 400 mil

Uma foto inédita da atriz Vera Fischer vai ser leiloada como cripto arte, uma arte digital que carrega um código que não pode ser modificado. As informações são do portal UOL.

O ensaio aconteceu em 1976 e fez parte da preparação de Vera para a novela da Globo, 'Espelho Mágico'. No registro da atriz, as marcas que foram produzidas pela água e os fungos compoem a imagem.

(Reprodução: UOL)

Na época, a imagem não foi revelada pois a câmera de Bubby Costa, fotógrafo que fez o ensaio, havia caído na água.

Com o material recuperado, a foto será colocada à venda em NFT (Non-Fungible Token), com um lance mínimo de 35 ETH (Ethereum), equivalente a R$ 440 mil. No entanto, esse valor pode ter variações.