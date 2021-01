Flávia Pavanelli é apontada como uma das participantes do BBB21 após desativar redes sociais

As especulações de que Flávia Pavanelli estará entre os participantes da próxima edição do Big Brother Brasil, que estreia no próximo dia 25 de janeiro, ganharam mais força após a influenciadora desativar o perfil nas redes sociais nesta segunda-feira (4).

O que chamou mais atenção foi o fato da loira ter compartilhado nos stories em sua conta do Instagram, um vídeo no qual ela aparece arrumando as malas. Sem ao menos mencionar qual seria o destino da viagem.

Logo, muitos fãs do reality show concluíram que Flávia seria uma das ‘sisters’ a entrarem no programa. A repercussão foi tão grande que o nome da influencer ficou entre os mais comentados do Twitter na tarde desta segunda-feira. Confira a reação dos público:

e a pavanelli no bbb???¿



se eu tivesse o dinheiro daquela mulher eu jamais me submeteria aquela palhaçada.



mas como eu não tenho, me chama boninho — 𝚕𝚊𝚕𝚊 (@larissxfarias) January 4, 2021

Flávia Pavanelli arrumando as malas pra entrar no BBB:#BBB21



pic.twitter.com/ImPdtrjdGs — Carminha Sincera 🆗 (@RainhaCarminha) January 4, 2021

A Pavanelli vai forçar uma personagem q curte coisas populares, q fala palavrão, q é engraçadinha, q n é fresca p desconstruir a imagem de patrícia enjoada. Ai, Boninho, vc me paga — Gaia (@Gaiaflowerr) January 4, 2021