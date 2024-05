Fiuk esclarece boatos sobre sexualidade e afirma ser hétero: 'Desculpa decepcionar'

Fiuk, de 33 anos, usou as redes sociais para comentar os boatos que circulam sobre sua sexualidade. A declaração veio após sua participação no programa "Surubaum", apresentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, no YouTube. Durante a entrevista, o cantor mencionou já ter participado de "zoeira com amigos e amigas ao mesmo tempo". O trecho rapidamente viralizou na web, levando os internautas a questionarem sua orientação sexual.

VEJA MAIS

Em sua nova declaração, o filho de Fábio Jr. esclareceu a situação. “Sou heterossexual. Falei nesse corte que eu estava com uns amigos e amigas e tal, e a gente brincava um pouco aqui e um pouco ali. Deixa eu traduzir isso. Não necessariamente você sendo um homem, você está com um amigo seu pegando outras meninas, você precisa pegar o seu amiguinho. E vice-versa”, explicou o cantor.

Fiuk ainda acrescentou: “O que acontece entre héteros é que a gente brinca. […] Isso aconteceu uma vez e foi uma experiência legal. Eu não acho mérito ou demérito ser gay. Se eu for gay um dia, eu vou falar”. Ele finalizou sua fala com um tom de desabafo: “Desculpa decepcionar vocês, mas é isso, sou heterossexual.”

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)