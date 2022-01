Filho único da atriz Regina King, vencedora do Oscar, morre aos 26 anos

A atriz Regina King perdeu o único filho, o DJ Ian Alexander Jr, aos 26 anos, fruto do fruto do casamento com o produtor musical Ian Alexander Sr, de quem estava separada há nove anos. A família confirmou à revista People que Jr tirou a própria vida. "Nossa família está devastada em nível mais profundo pela perda de Ian", disse Regina King em um comunicado enviado à revista.

A vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme "Se a Rua Beale Falasse", em 2019, declarou também: "Ele é uma luz tão brilhante que se importava tão profundamente com a felicidade dos outros. Nossa família pede consideração respeitosa durante este tempo privado. Obrigado", finalizou a atriz no comunicado.

A situação lembra a recente situação enfrentada pela cantora irlandesa Sinead O'Connor, cujo filho Shane O'Connor, 17 anos, também cometeu suicídio.