Filho de Solimões reage à fala do pai sobre ser gay: 'Se eu errar verso...'

Um vídeo em que o cantor Solimões, da dupla Rionegro & Solimões, revela como descobriu que seu filho era gay, viralizou nas redes sociais nos últimos dias, apesar de ter sido postado em maio de 2022. Em uma conversa com o youtuber André Piunti, Solimões conta que reconheceu as preferências do filho quando ele tinha oito anos, mas nunca o desrespeitou, afirmando: "Ele é meu filho, eu não trato ele diferente de ninguém".

Na entrevista, ele conta que Gabeu preferia brincadeiras consideradas mais "femininas" do que as "de menino", mas que hoje em dia o músico reconhece que não há "porquê mudar isso".

Tal pai, tal filho...

Gabriel, o filho de Solimões, é cantor e segue o estilo "queernejo", um segmento LGBTQIA+ do tradicional sertanejo. A repostagem do vídeo por Gabeu teve quase seis milhões de visualizações e mais de 110 mil curtidas, e foi útil para que muitos jovens descobrissem que Rionegro & Solimões são duas pessoas distintas.

Após a repercussão, o filho decidiu revelar uma exigência do pai em outro aspecto. "Não me trata diferente por ser gay, mas se eu errar um verso de alguma do Milionário e José Rico eu sou expulso de casa", brincou, para a diversão dos internautas. Veja: