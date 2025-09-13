Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Hermeto Pascoal, o multi-instrumentista, morre aos 89 anos

Ele estava internado no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro

O Liberal
fonte

Músico alagoano Hermeto Pascoal morreu, neste sábado, aos 89 anos no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução / Instagram @hermetopascoal)

Considerado um dos maiores instrumentistas do mundo, Hermeto Pascoal morreu, neste sábado (13), no Rio de Janeiro, aos 89 anos. Ele deixa uma discografia icônica da música instrumental brasileira. 

A informação foi publicada nas redes sociais do músico. "Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo dágua, a cachoeira, a música universal segue viva", diz a mensagem.

Em nota, o hospital Samaritano Barra confirmou que o músico faleceu às 20:22h deste sábado, 13. "O compositor deu entrada no hospital no dia 30 de agosto para tratamento de complicações respiratórias derivadas de um quadro avançado de fibrose pulmonar. A despeito de todo suporte terapêutico, o quadro se agravou nas últimas horas, evoluindo para falência múltipla dos órgãos", diz a nota do hospital.

Hermeto venceu por três vezes o Grammy Latino, era natual de Alagoas. O artista seria uma das atrações do Festival Acessa BH, em Belo Horizonte, neste sábado (13). Dois dias antes, a organização do evento publicou uma nota anunciando que, "por motivos de saúde", Hermeto não participaria mais da apresentação, que seguiu com o seu grupo, Nave Mãe.

O músico americano Miles Davis (1926-1991) considerou Hermeto "o músico mais impressionante do mundo". O brasileiro tinha uma enorme habilidade em fazer música de alta elaboração rítmica, melódica e harmônica. Ele tirava harmonia de panelas, chaleiras, regador, brinquedos infantis e até animais.

Autodidata e intuitivo, ele entrou na música aos 10 anos, quando aprendeu acordeom com o irmão, mas só começou a escrever partituras depois dos 41 anos. Hermeto morava em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

