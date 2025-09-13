Hermeto Pascoal, o multi-instrumentista, morre aos 89 anos
Ele estava internado no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro
Considerado um dos maiores instrumentistas do mundo, Hermeto Pascoal morreu, neste sábado (13), no Rio de Janeiro, aos 89 anos. Ele deixa uma discografia icônica da música instrumental brasileira.
A informação foi publicada nas redes sociais do músico. "Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo dágua, a cachoeira, a música universal segue viva", diz a mensagem.
Em nota, o hospital Samaritano Barra confirmou que o músico faleceu às 20:22h deste sábado, 13. "O compositor deu entrada no hospital no dia 30 de agosto para tratamento de complicações respiratórias derivadas de um quadro avançado de fibrose pulmonar. A despeito de todo suporte terapêutico, o quadro se agravou nas últimas horas, evoluindo para falência múltipla dos órgãos", diz a nota do hospital.
Hermeto venceu por três vezes o Grammy Latino, era natual de Alagoas. O artista seria uma das atrações do Festival Acessa BH, em Belo Horizonte, neste sábado (13). Dois dias antes, a organização do evento publicou uma nota anunciando que, "por motivos de saúde", Hermeto não participaria mais da apresentação, que seguiu com o seu grupo, Nave Mãe.
O músico americano Miles Davis (1926-1991) considerou Hermeto "o músico mais impressionante do mundo". O brasileiro tinha uma enorme habilidade em fazer música de alta elaboração rítmica, melódica e harmônica. Ele tirava harmonia de panelas, chaleiras, regador, brinquedos infantis e até animais.
Autodidata e intuitivo, ele entrou na música aos 10 anos, quando aprendeu acordeom com o irmão, mas só começou a escrever partituras depois dos 41 anos. Hermeto morava em Bangu, na Zona Oeste do Rio.
