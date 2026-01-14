Prefeitura de Belém lança Edital do Carnaval com R$ 1,9 milhão para escolas de samba

Após questionamentos das escolas de samba de Belém sobre demora na publicação, a Prefeitura Municipal de Belém (PMB), por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), publicou nesta segunda-feira (12) o Edital 001/2026, de chamamento público de agremiações carnavalescas para a realização dos desfiles e concursos oficiais do Carnaval 2026.

A PMB destacou que neste ano traz um aumento de mais de 6% em relação ao ano passado no incentivo financeiro às agremiações carnavalescas. No total, a Prefeitura de Belém irá destinar R$ 1.919.780,00 às escolas e blocos participantes.

“Lançamos o edital com uma boa notícia: depois de 10 anos sem qualquer reajuste, neste ano a gestão do prefeito Igor Normando reajustou em 6,3% a subvenção para as escolas de samba. Haverá desfile em Belém, na Aldeia Cabana, em Mosqueiro, em Outeiro, e em Icoaraci. Uma gestão que, definitivamente, olha para a cultura popular com muita dedicação”, afirma Cilene Sabino, secretária de Cultura e Turismo.

Valores do Edital

As oito escolas que fazem parte do Grupo Especial receberão, cada uma, o valor de R$ 120.385,00, o que totaliza o montante de R$ 963.080,00 para o grupo. Já o 1º Grupo de Belém, que é também composto por oito escolas, terá acesso a R$ 47.835,00 para cada escola, o que significa R$ 382.680,00, no total.

Cada uma das outras oito escolas pertencentes ao 2º Grupo de Belém deverá receber, segundo o Edital, R$ 31.890,00; o que significa o aporte de R$ 255.120,00 às atividades das agremiações. Para o Grupo Único de Icoaraci, que reúne quatro escolas de samba, e para o Grupo Único de Outeiro, que possui também quatro, terá R$ 31.890,00 para cada escola, totalizando para cada um dos dois grupos R$ 127.560,00. Com duas escolas, o Grupo Único de Mosqueiro, deverá receber R$ 63.780,00, o que significa a transferência de R$ 31.890,00 para cada uma.

O desfile dos Grupos Especiais está programado para os dias 27 e 28 de fevereiro, sendo oito escolas ao todo para desfilarem na Aldeia Amazônica David Miguel (quatro em um dia, quatro em outro). O resultado dos desfiles está previsto para o dia 1º de março (domingo).

Escolas de Samba Associadas

O presidente da liga Escolas de Samba Associadas de Belém (ESA), Fernando Guga Gomes, declarou como positiva a publicação enquanto a confirmação oficial de que o Carnaval das escolas de samba da capital paraense vai ocorrer, mas afirmou também que outras informações ainda devem ser fornecidas pela Prefeitura. "Agora a gente fica no aguardo de outras complementações, como o Edital dos Jurados, por exemplo. Aguardamos as sequências, mas já ficamos felizes, porque é um primeiro passo", comemorou.

Guga destaca também o aumento nos valores concedido pela Prefeitura. "É óbvio que a gente fica satisfeito que após 10 anos a gente consiga ter um reajuste mínimo, ainda que a gente ainda esteja muito longe do ideal. A gente tem como referência o Carnaval de Macapá, que também é tradicional, que tem um total de subvenção de R$ 1 milhão para cada agremiação. Com uma referência dessas, a gente vê que está longe do que gostaríamos, mas obviamente ficamos satisfeitos com o reajuste para que a gente tenha um pouco mais de folga para trabalhar", afirmou.

Veja o calendário dos desfiles das escolas em 2026:

15/02 Domingo – Mosqueiro

16/02 Segunda – Icoaraci

17/02 Terça – Outeiro

20/02 Sexta – Desfile do 1ª Grupo (Aldeia Amazônica)

21/02 Sábado – Desfile do 2ª Grupo (Aldeia Amazônica)

24/02 Terça – Ensaio Técnico

25/02 Quarta – Ensaio Técnico

27/02 Sexta – Desfile do Grupo Especial

28/02 Sábado – Desfile do Grupo Especial

01/03 Domingo – Resultado