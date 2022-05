Solimões conta momento em que filho assumiu homossexualidade

O cantor Solimões (da dupla sertaneja com Rio Negro) falou sobre momentos marcantes da vida pessoal e da carreira durante entrevista ao youtuber e jornalista André Piunti. Ele revelou que, em 2014, quando o filho Gabriel assumiu a homossexualidade, a atitude do artista, como pai, foi de acolhimento e respeito.

VEJA MAIS

“Eu e Gabriel, no tempo que viralizou nas redes sociais, tiramos muita gente do armário. Muitas pessoas mandaram mensagem dizendo que não conversavam com os pais, com o irmão, e agora conversam”, contou Solimões.

Solimões incentiva a carreira de Gabeu, nome artístico de Gabriel, que também é cantor e se tornou representante do segmento LGBTQIA+ no meio sertanejo.