Filho de Luiza Tomé posa de biquíni em dia de praia e ganha elogios; veja

Luigi Tomé, filho da atriz Luiza Tomé, deixou seus seguidores encantados ao surgir de biquíni. Ele postou imagens na última segunda-feira (19), em uma praia aparentemente deserta. Vale lembrar, que no início do mês, ao postar fotos com outra peça, ele precisou rebater críticas.

O jovem de 21 anos compartilhou os registros em suas redes sociais alguns cliques e ganhou elogios dos fãs. "Eita como diva", "Arrasou", "Maravilhoso", "Minhas duas paixões, o mar e Luigi", foram alguns dos comentários na publicação feita no Instagram dele.

As publicaçõs de Luigi Tomé no seu perfil no Instagram são sempre em cenários bem cariocas. O jovem, que tem mais de 30 mil seguidores, tem postagens no Copacabana Palace, em Angra dos Reis e na Barra da Tijuca.