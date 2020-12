Filho de Luciano critica o pai por não ir ao enterro do avô

Wesley Camargo, filho do cantor Luciano, criticou o pai por não ir ao enterro de Seu Francisco. O cantor justificou que não podia comparecer porque estava com Covid-19. Em resposta, Wesley, que não se dá bem com pai, questionou o motivo do cantor não ter mandando alguém representá-lo.

"Só digo uma coisa. Esse filho aqui foi o que esteve na despedida do avó. Por quê não mandou alguém representá-lo? Porque eu me represento!", escreveu.

O corretor de imóveis, que é filho do cantor com Cleo Loiola, também falou sobre o episódio de 2014, quando foi detido na Delegacia da Mulher de Goiânia, acusado de agredir a prima e a tia em uma discussão. Ele foi solto após pagamento de fiança no valor de R$ 10 mil, feito pelo pai.

"Morei três anos com o meu avô, tenho medida protetiva com ninguém e minha diferença com prima ou tia foi em 2012. E digo mais: toda a minha família m segue. Então, cala sua boca. Quer defender ele, defenda, mas sem querer me queimar, senhora", respondeu Wesley.