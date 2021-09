Filha de Renato Gaúcho fala sobre boatos de romance com Gabigol

Carolina Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, treinador do Flamengo, esclareceu os boatos sobre o suposto romance entre ela e o jogador Gabigol. Vários torcedores do time usaram as redes sociais para “shippar” o casal e deixaram diversos comentários sobre o suposto relacionamento nas fotos de Carolina. As informações são do UOL.

VEJA MAIS

Tudo começou após Renato Gaúcho se tornar técnico do clube carioca e presentear a filha com uma camisa do time. Depois disto os boatos envolvendo os dois se tornaram frequentes. Na última segunda-feira (30), por exemplo, internautas começaram a comentar em suas fotos de biquíni que ela seria o “presente do Gabigol”, no aniversário do craque.

(Reprodução: Instagram)

Durante uma entrevista, a filha de Renato Gaúcho esclareceu os boatos e deixou claro que não tem nada com Gabigol. Irritada, ela também afirmou que mal conhece o jogador do Flamengo.

“Não sei de onde tiraram essa história. Eu mal conheço o Gabriel. Gostaria de deixar claro que não temos nada”, afirmou. “Está passando do limite de uma brincadeira. Não está mais saudável e não faz sentido”, declarou.